Собянин рассказал о дизайн-проектах станций "Крымская" и "ЗИЛ" Троицкой линии метро

Путевые стены станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро украсила композиция, рассказывающая историю развития одноименного завода. Панно выполнено в технике печати на стекле.

О дизайн-проекте станций Троицкой линии рассказал Сергей Собянин. Для станции "ЗИЛ" в качестве фона использован черный цвет, а детали оформлены в белом, сером, синем и красном цветах.

Станцию "Крымская" выполнят в морской тематике. Потолки будут напоминать паруса, а колонны и балки - крылья парящих птиц. Светильники будут в виде судовых иллюминаторов.