Украинские литиевые месторождения перешли под контроль России, сообщил глава ДНР Пушилин в эфире телеканала "Россия-24". Речь идет о районе у населенного пункта Шевченко в ДНР. Пушилин отметил, что "все недра" пойдут на пользу жителям ДНР и России.

При этом российские войска продолжают продвижение.

"Из-за того, что Шевченко находится под нашим контролем, открывается дополнительная возможность продвигаться к следующим населенным пунктам. А у противника все меньше возможностей закрепляться на подступах к Красноармейску", - сообщил Пушилин.

Ранее стало известно, что подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Калиново в Харьковской области. Также под контроль российских военных перешло Янтарное в ДНР.

Кроме того, российские войска заняли цеха огнеупорного комбината в Часов Яре. Об этом сообщил начальник оперштаба разведцентра "Мелодия" бригады "Эспаньола" с позывным Чукча. По его данным, российские военные зашли в третий и четвертый цеха комбината, вытеснив подразделения ВСУ.