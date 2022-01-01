У Дани Милохина тайный роман с украинкой Зеленской

В 2022 году Даня Милохин, считающийся одним из самых перспективных блогеров страны, покинул Россию вскоре после начала мобилизации на фоне проведения спецоперации. До этого юный артист серьезно подмочил себе репутацию, когда вдруг посередине съемок ледового шоу покинул проект, оставив свою партнершу Евгению Медведеву в одиночестве. А ведь эта пара была любимицей публики, у Жени и Дани были шансы на победу.

После отъезда из страны Милохин поселился в Дубае. С завидной регулярностью он записывает разные видео, выкладывает фотографии. Блогер дает понять, что скучает по России и даже планирует вернуться, однако когда именно хочет это сделать, не говорит.

А теперь появилась информация, что у Дани Милохина роман с украинкой Дариной Зеленской. 21-летняя модель тоже живет в Дубае, активно развивая свои соцсети. Интересно, что сам Милохин свои отношения с Зеленской пока не афиширует. Однако особо наблюдательные поклонники узнали в молодом человеке, на фото с которым позирует Дарина, именно Даню, передает Spletnik.