Ведущий Юрий Николаев угодил в реанимацию после новогодних праздников

Стало известно, что Юрий Николаев попал в реанимацию с переломом бедра. 76-летний легендарный ведущий споткнулся дома о мебель, упал и сломал бедренную кость. Его срочно госпитализировали и провели операцию. Из-за возраста и слабости Николаев провёл два дня в реанимации, передает Mash.

Сейчас опасность позади. В настоящее время Юрий Николаев восстанавливается в обычной палате. Кроме того, шоумен проходит лечение от рака. Не секрет, что у Николаева онкологическая болезнь легких.

Напомним, в ноябре прошлого года Юрий Николаев тоже был госпитализирован после двух обмороков. Причем когда легендарный ведущий в первый раз потерял сознание, то ехать в клинику отказался, но когда ему стало плохо во второй раз, то послушно отправился в медучреждение.