Песков сделал заявление о встрече Путина и Трампа

Настрой на встречу Владимира Путина и Дональда Трампа есть, но предметная подготовка к ней сейчас не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, такая встреча была бы необходима и целесообразна. Однако до вступления в полномочия Трампа говорить об этом преждевременно.

Представитель Кремля отметил, что площадку для проведения встречи готовы предоставить многие страны. Его слова приводит РИА Новости.

Накануне советник избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц сообщил, что Вашингтон начал подготовку к переговорам с Россией. По его словам, в ближайшие дни может состояться телефонный разговор президентов двух стран. При этом назвать сроки и формат встречи Путина и Трампа он не смог.