Благодаря слаженной работе и решительным действиям группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Песчаное в ДНР. Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, а военные силы группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ.

Также подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и одержали верх над противником. Меж тем подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике. Аналогично складывается ситуация и у подразделений группировки войск "Запад" на Харьковском направлении, передает официальный телеграм-канал Минобороны России.

Отметим, что число желающих поступить на военную службу ежедневно растет. Чтобы поддержать добровольцев, власти ряда регионов с января увеличили выплаты за заключение контракта с Минобороны. Новобранцы работают рука об руку с опытными бойцами – теми, кто не только отбивался от натиска врага, но и героически брал позиции неприятеля.