В День российской печати мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии журналистам.

Награды получили почти 30 представителей печатных СМИ, информационных агентств, интернет-изданий и телекомпаний. Отмечен их вклад в создание материалов и передач о столице и её жителях, получивших общественное признание и поднимающих важные социальные, культурные и экономические проблемы. Среди лауреатов - ведущий программы "События" на телеканале "ТВ Центр" Александр Голубев.

Перед вручением наград мэр выразил благодарность журналистам за их плодотворную работу.