В День российской печати мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии журналистам.
Награды получили почти 30 представителей печатных СМИ, информационных агентств, интернет-изданий и телекомпаний. Отмечен их вклад в создание материалов и передач о столице и её жителях, получивших общественное признание и поднимающих важные социальные, культурные и экономические проблемы. Среди лауреатов - ведущий программы "События" на телеканале "ТВ Центр" Александр Голубев.
Перед вручением наград мэр выразил благодарность журналистам за их плодотворную работу.
"Вы рядом с нами во всех событиях - и на стройке, и в школе, и в больнице, метро и так далее. Это дает серьезную синергию информационного обеспечения, доведения объективной позиции до жителей города. Город большой, и без вас москвичи бы не знали и толики того, что происходит в нашем городе, это очень, очень важно, спасибо вам большое", - отметил Собянин.