Столичные врачи спасли ногу мужчины, наступившего на морского ежа

Из Египта Евгений привез, как и полагается, много впечатлений. Правда, не самых приятных. На четвертый день пребывания наступил на морского ежа. Поначалу не придал этому большого значения, но уже через несколько часов поднялась температура под 40, а нога сильно распухла.

В египетской клинике врачи ногу обработали и предложили два варианта развития событий: лежать под их наблюдением еще неделю или возвращаться в Москву. Евгений с женой выбрали второе. После шестичасового перелета в полуобморочном состоянии прямо из самолета мужчину на скорой доставили в ГКБ имени Юдина. Буквально через пару часов Евгений уже был на операционном столе.

"Был поставлен диагноз "некротизирующая инфекция мягких тканей". Это самое тяжелое гнойное заболевание мягких тканей, которое сопровождается достаточно серьезными системными воспалительными изменениями с высокой летальностью. Были мобилизованы ткани, удален гной, санирован очаг. Это необходимо, чтобы предотвратить дальнейшее распространение", - рассказал Артур Асатрян, заведующий отделением мануальной хирургии.

После основной операции было еще несколько. В результате чуть меньше, чем через две недели, пациент уже, хоть еще и прихрамывая, но даже на перевязки ходит самостоятельно. Выпишут Евгения уже совсем скоро. Как признается сам пациент, на ноги его поставили не только профессионализм врачей, но и их моральная поддержка. А также - поддержка близких, которые все это время за него переживали и были рядом.