Не все вернулись домой: истории собак, потерявшихся в новогоднюю ночь

Луми мирно лежит, прикрыв глаза, и покидать любимое место не хочет. Сейчас она в безопасности, дома, где ее любят. Но еще несколько дней назад бродила по лесным зарослям напуганная и уставшая, а ее семья в отчаянии расклеивала листовки по всему району, надеясь на чудо.

Началось все в новогоднюю ночь, когда Алексей с собакой уже возвращался с прогулки.

"Начали взрывать петарды, хотел от них убежать, поскользнулся, упал. Собака вырвалась, убежала", - рассказывает он.

Дочь Марина - волонтер, помогла создать чат и организовать поиски. Подключились соседи, местные собачники и просто неравнодушные люди. Так и узнали, что Луми убежала в сторону леса. Искали без остановки три дня. На четвертый надежда уже угасала. И тут в чате приходит сообщение: "Отбой, Луми нашлась, в лесу запутался поводок".

Обнаружили Луми местные собачники. Убежала она недалеко, всего километр от дома, но среди деревьев заметить испуганное животное было сложно.

"Луми, конечно, ничего не ела, она очень худая. И она, конечно, сама очень сильно переживала. Когда зашла домой, свистела от радости. Бегала по квартире и просто свистела", - вспоминает Юлия.

Похожее новогоднее приключение пережила и почти тезка Луми - чихуахуа Луня. Испугавшись громких взрывов петард, вырвалась из рук хозяйки вместе с поводком.

"И, по всей видимости, рулетка где-то намотала ее на какое-то дерево в районе, говорят, магазина. Они подумали, что ее кто-то привязал. Подождали, видят, что никто не забирает собачку, и решили ее забрать", - говорит хозяйка.

Луню увезли в другой район за 12 километров от дома. Объявления о пропаже хозяева, естественно, там не расклеивали, но тут на помощь опять пришли чаты по поиску питомцев. И через два дня Луню вернули владельцам.

Но, к сожалению, далеко не все истории потеряшек заканчиваются радостной встречей. Чихуахуа Бусинка тоже испугалась салюта в новогоднюю ночь и убежала, но домой так и не вернулась. Собаку сбила машина. И теперь все, что осталось у семьи, это фото и видео любимицы. Даже тело чихуахуа найти не смогли.

Уговорить любителей громких праздненств не запускать фейерверки хотя бы во дворах и парках не удается уже много лет. Владельцам собак пока остается выбирать крепкие поводки, а на ошейниках указывать имя и контакты хозяев.