В Москве из-за аномально теплой погоды на деревьях появились грибы

Пара опытных глаз и легкое потепление - вот, пожалуй, и все, что нужно для январской тихой охоты, которую сопровождает хруст снега под ногами. Грибы зимой - не миф, а реальность, уверяют эксперты, просто знают об этом немногие. Та же самая фламмулина (или, проще говоря, зимний опенок) прекрасно себя чувствует даже под снегом.

"Надо знать места. Лучше всего до того, как установится прочный снеговой покров, разведать эти места. Фламмулина растет, как правило, на осиновом валеже. Потом просто заметить, поставить точку на навигаторе, 31 декабря встать на лыжи и пойти туда с корзиной", - рассказал миколог Алексей Захаринский.

Его интерес к грибам - можно сказать, научно-художественный. Изучает и фотографирует их больше 20 лет. Чтобы не упустить даже мельчайшую деталь, обычно использует режим макросъемки. А описывает все затейливыми стихами.

В ароматный суп могут пойти и вешенки, и оранжевые дрожалки, и трутни, и зимние опята - глаза разбегаются. Все они по своим качествам ничем не отличаются от сезонных братьев. Главное - выбирать те, что покрепче.

В отличие от осени, зимой грибы собирать намного проще. Под ноги смотреть не надо, все они растут на деревьях, да и ядовитых среди них практически нет. Улов хоть и небольшой, но по-зимнему ценный.

Аномально теплый январь преподнес подарок не только всем любителям тихой охоты, но и разбудил некоторых насекомых.

"Клопы-солдатики зимуют как раз на коре деревьев, под корой, в расщелинах. При наступлении оттепели они выползают, могут погреться, а потом опять заползут обратно и будут дальше зимовать", - объяснил Азамат Кунафин, начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

И хотя температура в последние дни опустилась на пару градусов ниже нуля, отправляться спать в ближайшие дни, очевидно, клопам не придется. На Московский регион идет атлантический циклон с севера Скандинавии. Так что ждем повышения температуры до положительных значений.

Эксперты отмечают: единственный месяц в году, когда грибов в лесу действительно практически не найти, это февраль. Для него должны сложится уникальные условия, но кто знает, возможно, в этом году погода еще не исчерпала свои сюрпризы.