Катание на тюбинге в Казани закончилось смертью и уголовным делом

Девушку зовут Эвелина Якупова. Ей 22 года. Видно, что она растеряна. Сильно напугана. На вопросы журналистов не отвечала, только тихо общалась со своим адвокатом. Эвелина явно не ожидала, что, казалось бы, невинная зимняя забава обернется уголовным делом и скамьей за решеткой в зале суда. Все по-взрослому.

Согласно материалам уголовного дела, Эвелина, находясь за рулем своего автомобиля, катала подругу на тюбинге, привязанном к машине. На пассажирском сиденье находился ее знакомый. Вылетев с дороги, ватрушка врезалась в столб дорожного знака. А дальше, как установили следователи, Эвелина отвезла подругу в больницу, в которой сама работала медсестрой. Через два часа с приятелем вернулись на место трагедии. Девушка забрала спрятанный на обочине тюбинг. А молодой человек снегом присыпал следы крови. Ватрушку отвезли к ближайшему склону в километре от места происшествия. В полиции друзья все представили как несчастный случай.

"Поступило сообщение о том, что 20-летняя жительница Казани, катаясь с горки на тюбинге, врезалась в столб дорожного знака. От полученных травм девушка скончалась. Однако сотрудники госавтоинспекции Казани выявили несоответствие данной информации действительности", - сообщили в МВД.

Горка в поселке Новое Аракчино известна на всю округу. Дети и взрослые катаются здесь каждые выходные. Но никто даже не слышал о смертельном заезде. Полицейские же смогли найти записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели истинный ход событий. Сообщается, что Эвелина Якупова двое суток скрывала правду. Теперь адвокаты винят журналистов в вызванном резонансе, а не собственную подзащитную.

Адвокаты настаивали на подписке о невыезде. Мол, у Эвелины сложная судьба. В пять лет осталась сиротой. Суд постановил - на время следствия заключить подозреваемую под домашний арест. Никаких прогулок, общения с друзьями и даже пользования телефоном и интернетом.