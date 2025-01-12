Мать отреагировала на слова Андрея Рублева о биполярном расстройстве

Все началось с того, что известный теннисист, девятая ракетка мира Андрей Рублев в интервью The Guardian признался, что после вылета в первом круге Уимблдонского турнира в прошлом году испытывал огромный стресс, на фоне которого у него возникли биполярное расстройство и сильное беспокойство.

По словам спортсмена, его посещали самые печальные мысли, его "накрыла" депрессия, от которого он лечился, вот только медикаменты не помогали. И тут вмешался в ситуацию его коллега Марат Сафин. Бывший теннисист поговорил с Рублевым.

"Он заставил меня осознать многие вещи, и я начал работать с психологом. Я многое узнал о себе, и хотя я не чувствую себя таким счастливым, как мне бы хотелось быть, я больше не чувствую безумной тревоги и стресса от непонимания, что делать со своей жизнью", - сообщил спортсмен.

Меж тем интервью Андрея Рублева прокомментировала его мать Марина Марьенко. Родительница проявила совершенную невозмутимость, заявив, что к спорту следует относиться проще, тогда и ментальных проблем не будет.