Уехавшая из России Любовь Успенская: "Меня столько раз предавали..."

Любовь Успенская продолжает усиленно работать. Говорят, в своем райдере она прописала обязательным пунктом ездить на заказники с единственной дочкой Татьяной Плаксиной, которая восстанавливается после побега из дома осенью прошлого года. Не секрет, что у наследницы королевы шансона были проблемы с запрещенными веществами, и в этот раз она "сорвалась", однако артистке удалось оперативно реабилитировать ее. По некоторым данным, в настоящее время Татьяна проходит лечение, и мать старается не отпускать ее от себя ни на минуту. Вот поэтому даже в райдере указала обязательное присутствие дочки на любых выступлениях.

Собственно, сейчас Успенская и Плаксина находятся в ОАЭ, у них запланировано несколько концертов в Дубае. Артистка сообщила, что совмещает "приятное с полезным" - не только работает, но и старается отдыхать. Однако о полноценном отпуске говорить не приходится. По словам Успенской, с подобным графиком "такое пока невозможно". Кроме того, певица обожает свою работу.

"Молодежь наступает мне на пятки. Поэтому я постоянно над собой работаю, чтобы не выглядеть хуже или старше. Хочу быть всегда молодой, хочу петь до старости, потому что пение — это моя жизнь, без музыки я не смогу существовать. По этой же причине я делаю дуэты только с молодежью - с рэпером Navai, с Александром Панайотовым, с Анатолием Цоем, с моей дочерью Татьяной, наконец", - сообщила Успенская.

Несмотря на приветливость, певица общается с узким кругом людей. А уж к такому понятию как дружба, особенно в шоу-бизнесе, относится крайне серьезно. Артистка не скрывает, что у нее очень мало друзей.

"Понятие дружбы, оно очень серьезное. Меня столько раз предавали, я столько раз обжигалась. Поэтому друзей у меня очень мало. Но я знаю, что это люди, на которых я могу полностью положиться, довериться им и поделиться самым святым и самым секретным", - призналась певица "Миру новостей".