Путину доложили о текущих проектах РФПИ

Владимир Путин в Кремле провел встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Обсуждались текущие проекты РФПИ в различных отраслях.

За последние два года проинвестировано 100 знаковых проектов. В российскую экономику привлечены 36 миллиардов евро иностранного капитала.

Дмитриев: Что касается здравоохранения, то наша успешная работа по борьбе с коронавирусом позволила нам построить сеть партнеров в различных странах. Будем продолжать выводить вакцины Гамалеи на китайский рынок и приводить ведущие китайские препараты на российский.

Путин: Я просил вас сделать такую схему, при которой разработчики тоже получали бы определенные средства, и не только для личного потребления, но и на развитие соответствующих направлений своей деятельности. Удалось это сделать?

Дмитриев: Да, безусловно. На примере вакцины "Спутник". Ведущие группы института Гамалеи получили очень значимые средства.