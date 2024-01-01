Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил подлинность документа о возможности сокращения около 40% сотрудников центрального аппарата компании, отказавшись от прочих комментариев, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что "Газпром" остановил подачу российского газа Европе через Украину. 31 декабря 2024 года закончился договор о транзите топлива. Как сообщили в пресс-службе компании, прокачка газа была прекращена в 8 часов утра 1 января.

Прекращение поставок российского газа через Украину не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни ее граждан. Об этом заявили в МИД России, отметив, что отказ Киева продлевать соглашение с "Газпромом" - результат хищнической стратегии США, главного бенефициара передела энергетического рынка Старого Света и спонсора украинского кризиса.

Интересно, что Европа в 2024 году закупила рекордное количество сжиженного природного газа у России - 17,8 миллиона тонн, сообщает газета The Guardian. Причем отмечается, что трубопроводные поставки почти вдвое превысили поставки на судах и составили 49,5 миллиарда кубометров.