Президенты России и Ирана подпишут Договор о стратегическом партнерстве

Переговоры президентов России и Ирана пройдут 17 января. По их итогам Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут важный документ, сообщили в Кремле.

По данным пресс-службы, лидеры двух стран обсудят перспективы расширения двустороннего сотрудничества. Речь пойдет о взаимодействии в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Затронут президенты и актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

По итогам переговоров лидеры двух стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Владимир Путин и Масуд Пезешкиан сделают заявления для журналистов.