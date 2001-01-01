Собянин вручил премии города в области журналистики

Сегодня - в День российской печати - в столице награждали журналистов. Сергей Собянин вручил премии сотрудникам информагентств, печатных и интернет-изданий, телекомпаний, отметив их вклад в создание материалов и передач о столице и её жителях. Среди лауреатов и Александр Голубев, ведущий программы "События" на "ТВ Центре".

Фоторепортеров фотографируют, а у корреспондентов берут интервью. Сегодня лауреаты премии города Москвы в области журналистики оказались в непривычном статусе, по другую сторону камеры. И в центре внимания.

В этом году - 27 лауреатов. Это ведущие, редакторы, корреспонденты - все те, кто пишет и ежедневно рассказывает о Москве. Интересно, талантливо и правдиво. В числе награжденных - наш коллега, ведущий программы "События" Александр Голубев.

"Кстати, сегодня пришло озарение, что в этом году ровно четверть века, как я работаю в СМИ. И вот последние 12 лет - это канал "ТВ Центр". В нашем выпуске всегда есть место и время для того, чтобы рассказать о Москве. О том, как она меняется, как она хорошеет, потому что Москва задает тренды, у нас самое лучшее метро, у нас самое лучшее театры, самые красивые парки. Москва не только хорошеет внешне, но и она и заботится о людях", - рассказал Александр Голубев.

Высокие профессиональные награды по традиции вручил мэр Москвы Сергей Собянин. Премии присуждаются с 2001 года. За это время лауреатами стали около 400 человек.

"То, что происходит в Москве, касается каждого из нас, наших семей, и, конечно, близко к России. Наверное, ревностно смотрим, что происходит в Москве, какие изменения, как они влияют на жизнь конкретных москвичей. Это очень важно. И то, что вы рядом с нами во всех событиях – и на стройке, и в школе, и в больнице, и в метро, и так далее, и так далее – это, конечно, дает серьезную синергию в информационном обеспечении доведения объективных позиций до жителей города. Мы, как всегда, стараемся обеспечить вас работой. В прошедшем году городскими СМИ ежедневно выпускалось около 10 тыс. новостей", - отметил Собянин.

Столица - лидер по числу медийных событий. И генератор масштабных и интересных новостей.

"Я сама родилась в Москве, безумно люблю этот город и понимаю, какую колоссальную работу нужно делать, чтобы жизнь была такой, какая она есть сейчас. Объективно, если посмотреть, если отбросить эмоции, то действительно Москва и освещение о Москве стали качественнее", - сказала Ирина Афоничкина, ведущий специалист пресс-центра, лауреат премии города Москвы.

"Регулярно в Москве что-то строится, постоянно открываются новые объекты социальной структуры, больницы, детские поликлиники, обновляется подвижной состав московского метро. Это безумно динамично развивающейся город и в нём очень приятно работать", - отметил Иван Макеев, фотокорреспондент, лауреат премии города Москвы.

Мэр пообещал, что приятной работы будет еще больше. На этот год намечены новые цели, которые приблизят Москву к статусу лучшего города Земли.