В России создали комиссию по ликвидации разлива мазута

Техническая дорога к корме танкера "Волгонефть-239" проложена. Часть судна села на мель в районе порта Тамань. Несколько дней назад здесь был зафиксирован разлив мазута. Спасатели уже установили 2 километра боновых заграждений. Техника собирает топливо прямо из воды. Также задействована специализированная самоходная баржа.

Герои не носят плащи – так сейчас говорят про водолазов, которые погружаются прямо в эпицентр разлива мазута. Им приходится обследовать морское дно и герметизировать затонувшие части танкеров в условиях низкой видимости.

Завершается вывоз основной массы загрязненного грунта с пляжей Анапы. В Крыму за сутки обследовали почти 500 километров побережья. Ежедневно проводится авиаразведка и патрулирование на воде.

"Крупных пятен на сегодняшний день не обнаружено. Везде выбрасывает небольшие фракции на берег. Точек выброса много. Поэтому практически весь Крым охвачен", - отметил Сергей Аксенов, глава Республики Крым.

Собранный грунт с восточного побережья Крыма везут под Щелкино на предприятие по переработке отходов. Здесь 300 тонн загрязненного грунта, всего площадка вмещает 16 тысяч тонн. Сейчас сотрудники предприятия проводят предварительную сортировку. Высыпают песок из мешков. Отделяют крупные фракции мазута. Это топливо сразу пойдет на переработку. Из него сделают битум или асфальт.

Остальным займутся бактерии. Для них нужно будет создать жизненную среду и дождаться комфортной температуры – выше 15 градусов. Загрязненный грунт смешают с навозом или жмыхом один к одному, а затем добавят биопрепараты. Учитывая объем – это единственный экологичный способ переработки нефтепродуктов.

"Можно и сжигать, конечно, но, во-первых, это дорого. Мокрый песок – довести его до состояния, когда начнет гореть мазут – это большие расходы топлива. Во-вторых, нужно специализированное оборудование колоссальной мощности", - отметил Дмитрий Щербак, директор предприятия по переработке отходов.

Очистку бактериями применяют в нефтяной промышленности. Но работают обычно с почвой. С песком сложнее. Пропорции биопрепаратов сейчас пытаются определить опытным путем в лаборатории. По предварительным данным, переработка займет от 3 месяцев до 2 лет.

По поручению президента сформирована правительственная комиссия. Ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев. Ответственным за оперативное управление на месте назначен глава МЧС Александр Куренков. Задача - координировать работы по ликвидации последствий.

Минтранс займется подъемом потерпевших крушение танкеров. Минприроды разработает и представят президенту предложения по устранению последствий с учетом предстоящего повышения температуры. Специалисты Роспотребнадзора проводят непрерывный мониторинг качества воздуха и проб воды. В ближайшее время будет дана оценка экологического ущерба. План по ликвидации последствий должен быть готов уже к 15 января.