Ефремова могут выпустить из тюрьмы ради похорон Добровольской

10 января стало известно о смерти известной актрисы Евгении Добровольской. Народная артистка скончалась в результате продолжительной болезни. Говорят, она боролась с онкологией, но предпочитала это не афишировать. Актриса работала до тех пор, пока могла выходить на сцену. 14 января Евгению Добровольскую похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

У актрисы осталось четверо детей от разных мужчин: Степан, Николай, Ян и Анастасия. Примечательно, что второй сын родился у Добровольской в браке с актером Михаилом Ефремовым. В настоящее время артист отбывает тюремное заключение после ДТП со смертельным исходом, случившееся по его вине. Однако не исключено, что у Михаила Ефремова есть шанс выйти на свободу, чтобы в последний путь проводить бывшую супругу. Об этом сообщил вице-президент Российского Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По его словам, заключенным может даваться краткосрочный отпуск ради таких мероприятий.

"Не стоит забывать, что Ефремов достаточно неплохо зарекомендовал себя в исправительном учреждении. У него есть возможность для подачи заявления на посещение похорон. Другой вопрос, отпустят ли его", - сообщил Мельников aif.ru.