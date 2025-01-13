Порты в Китае отказались принимать танкеры с российской нефтью

Китайский порт отказался принимать три танкера с российской нефтью. На борту этих судов в общей сложности два миллиона баррелей нефти сорта ESPO - он оценивается на рынке дороже, чем сорт Urals, сообщает Bloomberg.

Вашингтон ранее объявил об очередном пакете санкций в отношении российской нефтяной отрасли. Под удар попали более 180 судов, а также "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз" со своими дочерними компаниями. Китайская компания Shandong Port Group Co., управляющая несколькими портами, распорядилась отказывать попавшим под ограничения танкерам причаливать или разгружаться в терминалах.

По данным агентства, три танкера вышли из российского дальневосточного порта Козьмино. Судно Huihai Pacific с партией 770 тысяч баррелей нефти должно было прибыть в порт назначения в среду, 15 января. Однако, по информации системы по отслеживанию движения судов, в выходные изменило курс и стоит в море без движения. Также ожидают у китайского побережья в Желтом море танкер Mermar с 755 тысячами баррелей и Olia, перевозящий 709 тысяч баррелей.