Ракетный удар российского Ми-28 сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье

Ротацию украинских подразделений в курском приграничье сорвал экипаж российского вертолета Ми-28НМ. Ракетным ударом поражена бронетехника и живая сила украинских войск, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, летчики выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск в Курской области. Экипаж провел пуски ракет по заданным координатам и уничтожил цели. После удара летчики выполнили противоракетное маневрирование и отстрелили тепловые ловушки.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели. В результате действий Ми-28НМ ротация подразделений ВСУ в курском приграничье была сорвана.