ВС России продолжают операцию по уничтожению украинских формирований, вторгшихся в Курскую область. За сутки ВСУ потеряли свыше 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что за минувший день уничтожено три танка и шесть боевых бронированных машин. Также поражены четыре самоходные артиллерийские установки, два миномета и станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

ВС России уничтожили 300 украинских танков за время боевых действий в Курской области. Противник потерял более 51430 военнослужащих, 166 бронетранспортеров, 358 артиллерийских орудий. Также, по информации военного ведомства, ликвидировано 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS. Уничтожено 16 пусковых установок зенитных ракетных систем.