Появились кадры с места пожара в военном госпитале в Туле

Появились кадры из Тулы, там горит здание военного госпиталя - он расположен в историческом центре города. С верхних этажей валит густой дым.

Как сообщают очевидцы, частично обрушилась кровля. Погибших и пострадавших нет. Персонал и пациентов медучреждения вывезли в безопасное место. По данным местных властей, эвакуированы 57 человек.

Предварительная причина возгорания - неисправность электропроводки. Для выяснения обстоятельств ЧП работает специальная комиссия. Пожарные проливают горящее здание. Движение транспорта в районе ЧП перекрыто.