Кровля обрушилась в горящем здании госпиталя в Туле

В горящем здании военного госпиталя в Туле частично обрушилась кровля. Огонь виден на крыше и на втором-третьем этажах. Пожарные расчеты проливают горящее здание, передает ТАСС.

В здании военного госпиталя, расположенном на улице Советской в Туле, лечатся военные, проходящие срочную службу. Предварительную причину пожара назвал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. По его данным, возгорание возникло из-за неисправности электропроводки.

На месте происшествия работают расчеты МЧС по Тульской области. Из госпиталя эвакуированы 57 человек, погибших и пострадавших нет. По поручению губернатора предоставлен транспорт для эвакуации и последующего размещения военнослужащих.