Фицо вызвал Зеленского на встречу

Роберт Фицо вызвал на встречу Владимира Зеленского. Премьер-министр Словакии опубликовал в соцсети открытое письмо украинскому лидеру. Поводом стала остановка Украиной транзита газа в Европу.

В тексте письма содержится приглашение на переговоры. Фицо отметил, что встреча может состояться на территории Словакии недалеко от границы с Украиной. Словацкий премьер подчеркнул, что это создаст предпосылки для открытого разговора о поставках газа в Словакию и другие страны через территорию Украины. А также о возможных технических решениях, принимающих во внимание окончание действия договора между украинской и российской компаниями.

Фицо неоднократно заявлял, что Словакия выступает за восстановление транзита газа через Украину. В противном случае понесенные страной потери должны быть компенсированы. По оценкам Фицо, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно составит около 500 миллионов евро, передает РИА Новости.