Байден предупредил Трампа о нехватке солдат у ВСУ

Вооруженные силы Украины испытывают нехватку солдат. Такие данные передала избранному американскому президенту Дональду Трампу администрация уходящего лидера Джо Байдена.

Как сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан агентству Bloomberg, у ВСУ не хватает не только солдат, но и других военных кадров. Ранее представитель Белого дома заявил, что соглашение по прекращению конфликта на Украине должно оставлять право на территориальные решения за Киевом.

По словам Салливана, мирное соглашение должно предусматривать гарантии безопасности Украине. Представитель Белого дома также подчеркнул, что после окончания боевых действий они не должны возобновиться через несколько месяцев.