В Калифорнии растет число жертв природных пожаров

В Калифорнии число жертв природных пожаров продолжает расти. Только по официальным данным, в Лос-Анджелесе погибли уже 24 человека. Пламенем охвачена территория площадью с Лихтенштейн. Уничтожены тысячи домов. Причем, масштаб разрушений увеличивается - засуха и усиливающийся ветер всё больше раздувают пламя. Жителей штата просят эвакуироваться, но многие возвращаются в свои дома.

В пострадавших от пожара пригородах Лос-Анджелеса ряды оголенных дымоходов выглядят как надгробия. А пальмы похожи на обгоревшие спички. Пожарные, как могут, пытаются выполнять свою работу. Жители в шоке осматривают руины своих домов.

На сьемке с воздуха хорошо видно: "Город Ангелов" погрузился во тьму. Редкие огни -это аварийное освещение. А на этих кадрах тысячи в одночасье лишившихся всего людей. Которые пытаются найти помощь и убежище в палаточных лагерях, организованных волонтерами. Здесь раздают одежду, обувь, еду, воду. Обмениваются информацией о пропавших людях и домашних питомцах. Кейси Колвин потерял из виду одну из двух своих собак, спасаясь от огня в прошлый вторник. На поиски ушла почти неделя. Животное подобрали и приютили. И вот -трогательная встреча.

При этом репортерам удалось выяснить: дома очень богатых тоже горят. Но не всегда и не так сильно как тех, кто победнее. Дом актера Тома Хэнкса за 26 миллионов долларов не сгорел. А жилище соседа - полностью уничтожено. Выяснилось: некоторые обитатели голливудских холмов обратились к частным пожарным бригадам. Пока полыхали храмы, школы и больницы, они тушили дома богатеев за 2 тысячи долларов в час. Хватало и воды, и техники. От возмущенной общественности звезды пробуют откупаться. Кто как умеет. Актрисы Холли Берри и Шэрон Стоун героически пожертвовали пострадавшим от стихии свой старый гардероб от кутюр.

Накануне ветер снова усилился. А значит, пламя может распространяться быстрее. На подмогу американцам прибыли пожарные из Мексики и Канады. Рук вроде бы как хватает. А вот оборудования - нет. Дополнительные ресурсы нужны были еще до, а не когда грянуло. Для проведения превентивных мероприятий в пожароопасных районах.

Из-за сильного ветра авиатехнику задействуют по минимуму. Но умудряются потерять даже ту, которую все-таки подняли в воздух. Неизвестный беспилотник столкнулся с пожарным самолетом и пробил дыру в корпусе. Делом занимается ФБР. Но у калифорнийских спасателей теперь остался всего один самолет такого типа. А прогнозы крайне неблагоприятные.

Лесные пожары в округе Лос-Анджелес признаны самыми масштабными в истории штата Калифорния. Они охватили территорию в 163 квадратных километра. Это больше площади Лихтенштейна. Точная причина возгорания не установлена до сих пор. Конспирологические версии множатся день ото дня. От инопланетян, которые подожгли "Город ангелов", до банальных новогодних фейерверков.