Актом энергетического терроризма назвал атаку ВСУ на компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Киевский режим 11 января попытался атаковать компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор в Краснодарском крае. Станция обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Противник использовал девять беспилотных аппаратов самолетного типа. Российская ПВО сбила все дроны, пострадавших и разрушений нет.

Дмитрий Песков в беседе с журналистами подчеркнул, что главным бенефициаром атак на российскую газотранспортную инфраструктуру, сокращение поставок российского газа на мировой рынок являются США. Соединенные Штаты последовательно увеличивают поставки сжиженного газа на европейские рынки, продавая его по весьма завышенным ценам, приводит слова представителя Кремля ТАСС.