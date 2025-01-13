Французские подводники раскрыли данные о дежурстве атомных субмарин

Секретную информацию о дежурстве атомных подводных лодок ВМФ Франции раскрыли французские военные. Локациями своих тренировок они поделились в фитнес-приложении Strava, пишет Le Monde.

Данные о своих пробежках по причалам, где пришвартованы атомные субмарины с баллистическими ракетами, опубликовали в открытых аккаунтах приложения трое сотрудников ВМФ Франции. Спустя некоторое время все трое перестали тренироваться.

Позже военнослужащие оправдались за перерыв в тренировках. Один из них написал, что более 2,5 месяца "жил в ящике для отходов". Сообщение он дополнил смайлом с маской для ныряния. Командование ВМФ поспешило заявить, что авторы сообщений - не подводники. Они, якобы, просто наблюдают за обстановкой.