ВС России прорвались к главной трассе снабжения ВСУ под Красноармейском

Подразделения ВС России прорвались к главной трассе снабжения украинских войск Красноармейск – Константиновка. Перерезана главная рокадная дорога снабжения украинских войск на Донбассе, сообщили "Военкоры Русской Весны".

Уточняется, что российские войска при поддержке бронетехники атаковали на правом фланге Покровского направления, в районе "Малиновской" развязки трассы Покровск (Красноармейск) — Константиновка. ВС России продвинулись на глубину до 2.52 км, фактически перерезав трассу. Эту информацию подтверждают и украинские ресурсы. По их данным, южнее российские войска продвинулись на глубину до 1 километра.

Утром 13 января стало известно, что подразделения ВС России перерезали трассу, которая ведет из Димитрова (украинское название Мирноград) в Константиновку. Дорогу перекрыли в районе Малиновки. Нарушена логистика украинских войск, что отрицательно скажется на ситуации для ВСУ в Красноармейске.