ВСУ массово атаковали беспилотниками несколько регионов России

Тульская область подверглась атаке украинских беспилотников. Взрывы гремели над городом Алексин. Один из дронов взорвался за окном у местного жителя. В результате падения обломков беспилотников выявлены повреждения нескольких автомобилей и хозпостроек, остекления в жилом доме. Пострадавших нет. Уничтожено минимум 16 БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем официальном телеграм-канале.

Кроме того, массовой атаке украинских беспилотников подвергся город Энгельс Саратовской области. ВСУ использовали для атаки реактивные беспилотники "Пекло" и "Бобер". Есть повреждения на промышленном предприятии. Занятия в школах Саратова и Энгельса перевели на дистанционный режим, передает РИА Новости.

В Ростовской области силы ПВО уничтожили 14 украинских дронов, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. Никто не пострадал. Также дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежем был обнаружен и уничтожен беспилотник. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

А еще возгорание газовой цистерны произошло в пригороде Казани после атаки БПЛА, отмечает РИА Новости.