Российские Вооруженные силы нанесли очередные удары высокоточным оружием по вражеским тылам. Минувшей ночью взрывы прогремели в Киеве и Сумах. Воздушная тревога объявлена и на юге Украины.

Наши войска продолжают наступление на основных участках фронта. Накануне Минобороны подтвердило освобождение села Песчаное в ДНР.

На Времевском направлении расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор" группировки "Восток" обеспечивают надежную защиту штурмовых подразделений. Мотострелки продвигаются в районах Нескучного и Великой Новоселки. ПВО прикрывает также пути снабжения и населенные пункты от атак противника с воздуха. ЗРК захватывает и уничтожает до четырех целей одновременно. А в боевое положение "Тор" приводится всего за две минуты.

Расчеты РСЗО "Ураган" группировки "Запад" уничтожили скопление бронетехники и живой силы неонацистов. Координаты целей поступили от беспилотников, с помощью дронов велась и корректировка огня. Артиллеристы ударили по позициям противника 220-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. "Ураганы" могут поражать цели на расстоянии до 35 километров, ликвидируя военные объекты в тылу врага.