Представлены новые герои СВО

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Старший прапорщик Василий Скоробагатов - командир ремонтного взвода - с подчиненными, рискуя жизнью, эвакуирует с передовой и восстанавливает поврежденное вооружение и технику. За время спецоперации в строй возвращены более двадцати боевых машин.

Ефрейтор Даниил Чекалин, действуя в составе мотострелкового подразделения, заметил приближение группы диверсантов и открыл огонь. Даниил сначала уничтожил вражеского пулеметчика, а после - большую часть радикалов. И удержал занимаемый рубеж до подхода подкрепления.