Зеленский ответил на предложение Фицо

Владимир Зеленский ответил премьер-министру Словакии Роберту Фицо на его предложение встретится у границы двух стран. "Приезжай в Киев в пятницу", — написал украинский лидер в соцсети X.

Роберт Фицо ранее опубликовал открытое письмо Зеленскому. Словацкий премьер предложил встретиться неподалеку от границы Украины и Словакии. Фицо считает необходимым урегулировать возникший спор между двумя государствами и провести переговоры о транзите газа через украинскую территорию.

Словацкий премьер ранее заявил, что можно обойтись и без Украины в вопросе поставок российского газа в Европу. О каком именно альтернативном маршруте поставок российского газа идет речь, Фицо уточнять не стал.