Делягин об инициативах Трампа: "Гренландия - элементарно, с Канадой сложнее"

Во многих западных странах уже не на шутку встревожены обещанием Дональда Трампа присоединить к США Канаду и Гренландию. Бывший глава канадского правительства Жан Кретьен призвал к скорейшему проведению встречи лидеров Дании, Мексики, Панамы и самой Канады для выработки плана действий против возникшей угрозы. Но насколько она реальна? Почему в Гренландии больше половины жителей одобрили идею Трампа? Как будут канадцы противостоять его давлению?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил депутат Госдумы Михаил Делягин.

"Присоединить Гренландию - это элементарно. С Канадой сложнее. Канада - страна социалистическая по своему духу. Там очень мощны общественные институты. Государственное здравоохранение, государственное образование, которых в США практически нет. Поэтому для рядовых канадцев это будет катастрофа", - отметил парламентарий.

Полный комментарий Михаила Делягина смотрите в видео.