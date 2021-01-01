В Латвии, которая в рамках европейских санкций отказалась почти от всего российского и белорусского, с удивлением обнаружили, что торговля с недружественными соседями идёт ой как бойко! И латыши с удовольствием пьют российские горячительные напитки. Пресса встревожена! Оказывается, и белорусская водка, например, никуда не исчезла с прилавков: граждане Латвии выпили бодрящей жидкости на несколько миллионов евро. А ведь не так давно в Риге демонстративно спускали белорусский флаг.

В 2021 году министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс вместе с мэром Риги Мартиньшем Стакисом спустили флаг Белоруссии на чемпионате мира по хоккею. Страны отозвали своих послов. А два года назад юные журналисты из Риги взяли в Витебске интервью у Александра Лукашенко. Спросили про формулу успеха. Министр иностранных дел Латвии потребовал прикрыть детскую академию журналистки. На врага работают!

Но не только юные журналисты сотрудничают с идеологическим противником. Латвийские свиньи нагуливают жир на российских кормах, которые до сих пор поставляют в страну. И граждане Латвии, покупая окорок, даже не подозревают об этом.

А как же украинские товары, которые должны в порядке поддержки независимости покупать европейцы? С Украины в Латвию в прошлом году завезли продуктов на 85 миллионов евро. А из недружественной России - на 151 миллион.

Попытки заставить европейские страны покупать украинские удобрения и сельхозтовары уже вызвали волну настоящих бунтов в разных странах. Поляки ссыпали украинское зерно на железной дороге. Тракторные марши европейских фермеров прокатились по Евросоюзу. Но кому в ЕС интересно мнение этих самых европейцев, если у них в действительности все не так, как на самом деле?

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