Странам Европейского союза необходимо срочно повысить траты на оборону выше нынешней планки в два процента от ВВП. В противном случае через пять лет граждане ЕС будут учить русский язык, пригрозил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По оценкам Рютте, это произойдет примерно через пять лет. Генсек НАТО видит и еще один вариант развития событий – бегство европейцев в Новую Зеландию. Рютте заявил, что избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, был прав, когда требовал повышение расходов на оборону в рамках Североатлантического альянса, передает Reuters.

Требуемые, с точки зрения генсека НАТО, расходы на оборону Рютте озвучил ранее. Пол его оценкам, если военный блок хочет действовать вне зоны своих границ, альянс должен увеличить расходы на оборону в пять раз – достигнув показателя в 10% от ВВП.