Депутат Рады рассказал о пытках в СБУ

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, покинувший территорию Украины, рассказал, как его пытали в СБУ. В начале марта он дежурил в составе отряда теробороны на блок-посту. У Дмитрука, по его словам, вышел конфликт с сотрудниками СБУ, которые нарушили правила проезда через пост и угрожали оружием.

На следующий день Дмитрука и его двух помощников прямо на улице похитила группа вооруженных людей. Нардеп сообщил, что его связали и начали избивать. Дмитрук потерял создание, очнулся в автобусе связанным и с мешком на голове.

Его снова били ногами и руками, затем бросили в подвал. Нардеп слышал рядом крики своих друзей и стоны других узников. Затем его повели якобы на расстрел. Дмитрук утверждает, что целью было выбить какой-либо компромат, чтобы обосновать задержание. Нардепа отвезли в спортзал одесской СБУ, где заставили на камеру обещать, что он никогда не будет критиковать Зеленского и Ермака, пишет "Страна.ua".