Байден признал риски ядерного конфликта с РФ из-за помощи Украине

Оказание США поддержки Киеву создавало риск развязывания ядерной конфронтации с Россией. Об этом в понедельник, 13 января, заявил действующий президент США Джо Байден в своей финальной внешнеполитической речи.

При этом он отметил, что этой угрозы удалось избежать. "У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать войны между двумя ядерными державами. Мы справились с обеими", — сказал политик.

Байден добавил, что Вашингтон и союзники не могут позволить себе отказаться от поддержки Киева и должны продолжать оказывать ему помощь.