Объявление номинантов на "Оскар" перенесли из-за пожаров в Калифорнии

Объявление номинантов на премию "Оскар" перенесли на 23 января из-за пожаров в Калифорнии. Об этом в понедельник, 13 января, сообщило издание The Variety.

Отмечается, что претендентов на премию объявят в режиме онлайн без освещения в СМИ. При этом саму церемонию награждения пока не переносят — она должна состояться 2 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

В ноябре западные СМИ сообщали, что российский актёр Юра Борисов может попасть в номинацию на "Оскар" в категории "Лучший актёр второго плана" за роль в фильме "Анора".