В Конгрессе США подготовили законопроект для покупки Гренландии у Дании

Республиканцы в конгрессе США подготовили законопроект, разрешающий Дональду Трампу начать переговоры о покупке Гренландии у Дании. Об этом во вторник, 14 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на текст документа.

По данным агентства, случае принятия акта, разрешение вступит в силу сразу после вступления республиканца в должность президента США.

Законопроект получил название "Сделаем Гренландию снова великой" (Make Greenland Great Again) по аналогии с главным лозунгом сторонников Трампа "Сделаем Америку снова великой".