Хабибу Нурмагомедову вернули деньги за билет на рейс, с которого его сняли

Бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову вернули деньги за билет на самолёт, из которого его выгнала бортпроводница. Об этом во вторник, 14 января, сообщило издание MMA Fighting со ссылкой на заявление авиакомпании Frontier Airlines.

При этом в заявлении говорится, что сотрудники авиакомпании действовали в соответствии с правилами, сняв спортсмена с рейса.

В авиакомпании также сообщили, что решение высадить Нурмагомедова из самолёта не было связано с его этнической принадлежностью. Пользователи в соцсетях ранее раскритиковали действия авиакомпании и обвинили её в расизме.