Великобритания пригласила боевика "Азова"* Валерия Горишнего на неформальное заседание СБ ООН по украинской тематике в качестве докладчика. Об этом в понедельник, 13 января, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он также отметил, что у "отъявленного неонациста" Горишнего есть татуировка с эмблемой дивизии СС "Мёртвая голова". Дипломат напомнил коллегам из Британии, что 14-я рота этого подразделения в 1940 году совершила массовое убийство британских военнопленных во Франции, казнив 97 человек.

Полянский отметил, что неформальное заседание Совета Безопасности по "формуле Аррии" изначально задумывалось как "антироссийское пропагандистское мероприятие".

* "Азов" — запрещённое в РФ украинское националистическое формирование, признано террористической организацией