В Курской области группировка "Север" нанесла поражение ряду формирований ВСУ и отразила пять контратак. За сутки боевики потеряли более 230 человек.

Мощный удар по позициям противника нанесли расчеты самоходок "Мста" соединения ВДВ. Они точно накрыли обнаруженный разведкой укрепрайон радикалов. Уничтожен вражеский опорник с большим количеством живой силы боевиков. И десантники уже провели его зачистку.

Расчеты современных беспилотников СКАТ 350 М группировки "Север" во время дежурства выявили два БТР неприятеля, которые доставили на передовую для ротации пехоту. По ним отработала артиллерия. Наши "птички" в курском приграничье ведут поиск врага в любое время суток. С воздуха продвижение штурмовых отрядов надежно поддерживают вертолеты Ка-52М. В этот раз "Аллигатор" ударами ракет ликвидировал бронетехнику и личный состав ВСУ.