В США активно готовятся к покупке Гренландии

Вопрос о приобретении США Гренландии переходит в юридическую сферу. В американский Конгресс внесен законопроект о наделении президента правом вести переговоры о покупке крупнейшего в мире острова.

С инициативой выступил Дональд Трамп. По его словам, Гренландия необходима Вашингтону из-за своего ключевого стратегического положения в Арктике. Кроме того, на острове находятся огромные запасы природных ресурсов, что тоже привлекает Соединенные Штаты.

В самой Гренландии на этом фоне усилилось движение за независимость от Дании. Королевство обладает на нее формальными правами. Премьер-министр автономии Эгеде заявил, что гренландцы не хотят быть ни датчанами, ни американцами. Но готовы сотрудничать со всеми государствами региона, в том числе и с Россией. Впрочем, по последним опросам, более половины жителей не прочь получить американский паспорт.