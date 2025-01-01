Зимы не будет: россиянам рассказали о погоде до конца января

До конца января на большей части территории России будет очень теплая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температура в январе 2025 года не рекордно высокая, но "все-таки высокая". Так, в Москве накануне было на пять градусов теплее нормы.

Начиная со среды и до конца недели в столице ожидается оттепель, пишет РИА Новости.

О том, что температура воздуха в Москве во второй половине зимы будет значительно выше нормы, ранее рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

До конца сезона температура воздуха в Москве будет на пять градусов выше нормы. Это, по словам Тишковца, ставит крест на настоящей зиме. При этом он допускает, что возможны морозные и снежные "накаты" и другие погодные сюрпризы, однако они существенно не изменят ситуацию.