Беременность фигуристки Трусовой бурно обсуждают в Сети

Накануне, 13 января, распространилась информация, что прославленная фигуристка Александра Трусова (в замужестве Игнатова) беременна. В Сети бурно отреагировали на эту новость. В частности, комментаторы, недавно бывавшие на ледовых шоу с участием Трусовой, утверждают, что фигура обычно стройной спортсменки заметно изменилась, талия "расползлась".

Многие поклонники радуются за фигуристку и поздравляют ее. Однако есть и те, кто считает, что Александра Трусова рано посвятила себя замужеству и материнству. Такие фанаты высказали мнение в Сети, что у фигуристки есть потенциал и она могла бы продолжить карьеру в профессиональном спорте.

Примечательно, что сама Александра Трусова пока никак не комментирует информацию о том, что ждет ребенка. Молчит и ее супруг, фигурист Макар Игнатов. Напомним, что влюбленные сыграли свадьбу летом прошлого года. Примечательно, что уже тогда ходили слухи об интересном положении спортсменки.