Собянин: В Москве собрали более 16 тысяч подарков для бойцов СВО и новых регионов

Более 16 тысяч подарков для участников СВО и детей из новых регионов собрали в домиках добра "Москва помогает" с начала зимы.

Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, сейчас в парках и на фестивальных площадках открыто более 30 пунктов этого благотворительного проекта. Жители столицы передают термобельё, носки, варежки и, конечно же, открытки со словами поддержки. А для детей - книги и игрушки. Собранную помощь волонтёры аккуратно сортируют, упаковывают и отправляют в новые регионы.

Значительную часть подарков уже доставили. Присоединиться к акции можно до 28 февраля.

