Вторая супруга ради многоженца Сухова забросила блестящую карьеру

Москвич Илья Сухов прославился после того, как дал одному интернет-каналу. В нем мужчина откровенно рассказал, что жены у него три, детей от них - 14. Живут они все вместе в обычной "трешке" и горя не знают. Интервью получилось резонансным. Одних шокировало многоженство, это при действующем Семейном кодексе. Других - теснота и правила распорядка. Третьих - планы и дальше плодиться и размножаться (Сухов утверждал, что мечтает о 50 детях).

Меж тем в студии шоу "Пусть говорят" появилась вторая жена Сухова Анна. Как оказалось, ради него женщина, которая воспитывалась мамой и бабушкой, забросила блестящую карьеру. Анна получила прекрасное образование в Москве, в совершенстве владеет французским языком. Молодая женщина работала следователем и строила потрясающую карьеру, пока однажды не зарегистрировалась на сайте знакомств, где и познакомилась с Ильей Суховым. Завязалась переписка, Анна отправилась на свидание. А вскоре она уже перебралась к Ивану. Теперь у них шестеро детей.

"В начале испытывала негативные чувства, затем проанализировала все и поняла — у меня просто были сомнения, достойна ли я любви, могу ли быть такой, какая есть, могу ли так искренне и чисто любить. И я начала сравнивать себя с Иваном. А потом я его поняла", - объяснила Анна.

Примечательно, что мать Анны поначалу негативно отнеслась к связи наследницы с женатым мужчиной. На какое-то время их отношения даже прервались. Но постепенно родительница приняла выбор Анны. Теперь она регулярно общается с дочкой и навещает внуков.

"Я приезжаю к ним на неделю, а уезжаю со слезами. Всегда стараюсь сделать это с утра, потому что дети рыдают. Они меня любят, очень добрые, воспитанные. Первая жена Ивана Наталья называет меня „мамой“, мы прекрасно общаемся", - сообщила теща Сухова в студии программы.