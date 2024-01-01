ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии в Ярославской области

Он, казалось бы, сделал все, чтобы не привлекать к себе внимание. Капюшон, надвинутый на глаза, неприметная толстовка. В тот момент, когда из машины напротив выбежал оперативник, мужчина и не подозревал, что за каждым его шагом давно следит ФСБ. Молниеносный захват. Диверсант выбрасывает пакет. В нем – улики. Точнее, яды, которые задержанный должен был использовать для отравления работников одного из предприятий ВПК в Ярославской области.

"В декабре 2024 года на меня в сети телеграм вышел представитель Украины под ником "Великой воин корпуса", он мне предложил совершить теракт, предложил использовать яд, на что я согласился", - рассказывает подозреваемый.

К теракту все было готово. Агент сфотографировал и отправил украинским спецслужбам снимки автопарковки завода. Они ему в тайнике приготовили яды. Дальше диверсант должен был залить токсичную жидкость в кондиционеры автомобилей. Если бы владельцы завели машины и включили обогрев салонов, то шансов выжить, скорее всего, не осталось.

"При исследовании установлено, что емкости содержат в себе химические вещества, при попадании паров которых в верхние дыхательные пути возможно получение острого ожога слизистой с формированием обтурационных пленок, асфиксии, и летальным исходом", - уточнили в ФСБ.

На агента спецслужбы Украины вышли через соцсети. Задержанный в своих публикациях и комментариях призывал убивать сотрудников ФСБ и МВД, остановить специальную военную операцию. Кстати, первоначальный гонорар за участие в реальном теракте был невелик - всего 10 тысяч рублей. Теперь задержанному грозит серьезный срок. Вплоть до пожизненного.